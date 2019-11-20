Минэкономики опубликовало обновленную версию законопроекта об упрощенной процедуре банкротства граждан, сообщает «Коммерсант» . В ней предложения министерства объединены с нормами из альтернативного законопроекта главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.

Новая редакция предлагает гражданам на выбор два варианта действий — внесудебную процедуру через саморегулируемую организацию арбитражных управляющих (АУ) и упрощенную через суд. На «упрощенку» смогут претендовать граждане с долгами максимум на 700 тыс. рублей. Подать соответствующее заявление в арбитражный суд сможет кредитор с требованиями от 500 тыс. рублей и сам должник с долгами от 50 тыс. рублей. При этом в течение года до подачи заявления должник не должен был отчуждать имущество стоимостью более 3 млн рублей (если это было сделано безвозмездно, то стоимостью более 200 тыс. рублей). За это гражданин заплатит арбитражному управляющему 10% от среднероссийского прожиточного минимума.

Второй вариант для задолжавших от 50 тыс. до 700 тыс. рублей — обратиться в саморегулируемую организацию АУ с заявлением о внесудебном банкротстве. АУ опубликует сведения о возбуждении внесудебного банкротства гражданина на Федресурсе, после чего введется мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Гражданин при этом уже не может брать займы, кредиты и выдавать поручительства. По истечении года гражданин признается банкротом в силу закона, а непогашенные долги списываются. За эту процедуру гражданин платит управляющему 3 тыс. рублей.

Эксперты считают, что создавать сразу две процедуры излишне: «упрощенка» по инициативе кредиторов применяться почти не будет, так как им это невыгодно и «проще сразу списать долг».