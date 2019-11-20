Рост ВВП России в октябре 2019 года ускорился до 2,2% после 1,9% и 1,6% в сентябре и августе соответственно,говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года» .



«Ускорение роста ВВП в октябре по сравнению с III кварталом 2019 года произошло за счет увеличения вклада таких отраслей, как торговля и строительство (до 0,7 п. п. и 0,1 п. п. соответственно). После замедления в течение последних трех месяцев рост оборота розничной торговли ускорился до уровней мая-июня и составил в октябре 2019 года 1,6% год году после 0,7% в сентябре», — отмечается в документе.

Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,3%.



Ускорение экономического роста, о котором свидетельствуют оперативные данные за октябрь, оказалось несколько выше ожиданий Минэкономразвития. «При этом такая динамика носит во многом «компенсационный» характер после слабых результатов первого полугодия 2019 года и в текущих условиях не может рассматриваться как устойчивая», — указывают в ведомстве.



В ближайшие месяцы также будет исчерпан положительный эффект на темпы экономического роста от высокого урожая текущего года, уточняют в МЭР. Кроме того, продолжилось ухудшение индекса PMI обрабатывающей промышленности, что может свидетельствовать о рисках замедления роста выпуска в данной отрасли.