Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал правительство за рост неисполнения бюджетных расходов. Министр экономического развития Максим Орешкин попросил его «не передергивать», а глава Минфина Антон Силуанов заявил, что неизрасходованный в 2019 году 1 трлн рублей потратить можно, но это было бы неэффективно.

«В этом году только федеральный бюджет не использует своих ассигнований и назначений на 1 трлн рублей... правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — заявил Кудрин на инвестиционном форуме «Россия зовет».

«Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы... то сейчас казначейство каждый рубль отслеживает», — ответил Антон Силуанов.

«Да, действительно, есть проблема в управлении. Но можно их потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты — нет», — отметил он. «Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году», — добавил министр.

Орешкин также возразил Кудрину. «Макроэкономически Алексей Леонидович, мне кажется, немножко передернул. 700 миллиардов не потраченных с прошлого года, они были потрачены в начале этого года. В итоге вся разница в 200—300 миллиардов — всего, с точки зрения влияния на совокупный спрос. Здесь никого не надо пугать этим триллионом», — заявил он.

«Насчет передернул. В 2017 году правительство не потратило примерно 250 миллиардов рублей своевременно, в 2018-м — 770 (млрд рублей. — Прим. ред.), в этом году — триллион <...> Я не знаю государства, где 16 млрд долларов, заложенных в бюджете определяется или объясняется какой-то проблемой, что мы тут изменили немного процесс, поэтому наши задачи и планы не будут выполнены», — парировал Алексей Кудрин.