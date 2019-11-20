Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций.

Налоговый кодекс (НК) РФ предусматривает возможность выплаты специализированными организациями, являющимися налоговыми резидентами РФ, в порядке компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного ими при приобретении товаров в РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (в связи с введением в РФ с системы tax free). Выплаты могут осуществляться как наличными денежными средствами в рублях, так зачислением на банковские карты.

Закон устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В связи с планируемым переводом резидентов — участников бюджетного процесса на федеральном уровне на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства, закон относит к числу разрешенных валютных операций операции по внесению такими юрлицами наличной иностранной валюты на счета в Федеральном казначействе (либо по снятию ее со счетов казначейства).

Закон также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Физические лица — резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.

Резидентами признаются также профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в соответствующий перечень, утвержденный в порядке, установленном правительством по согласованию с ЦБ.

Также устанавливается, что операции, которые могут совершаться между российскими резидентами и резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ, будут разрешены также между российскими резидентами и резидентами государств — членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые имеют с РФ международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.