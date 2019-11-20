Госдума РФ одобрила основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020—2022 годы, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Информацию об основных направления ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов представила депутатам в среду председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она, в частности, отметила, что экономический рост в этом году оказался скромнее ожиданий, но сейчас экономика ускоряется: в III квартале она выросла на 1,7% в годовом выражении, при этом рост поддерживают хороший урожай, торговля и ускорившиеся расходы бюджета. Набиуллина подчеркнула, что для создания условий для экономического роста Центробанк обеспечивает цифровую и финансовую стабильность.

Одним из ключевых условий для бизнес-планирования она назвала низкую инфляцию. «Наша денежно-кредитная политика направлена на удержание инфляции вблизи цели 4%, и мы управляем ключевой ставкой в зависимости от того, какой видим прогноз, его факторы и риски», — пояснила Набиуллина. По итогам года инфляция, по прогнозам ЦБ, составит 3,2—3,7%.

«Наш прогноз на следующие три года показывает, что инфляция будет находиться на цели на всем прогнозном периоде, а темпы роста экономики будут постепенно увеличиваться», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что равномерность бюджетных расходов важна и для экономического роста, и для того, чтобы ДКП эффективнее достигала своих целей.

Набиуллина упомянула поступающие периодически предложения снизить ставки, даже сделать их отрицательными для поддержки кредитования и экономического роста. Но, по словам главы ЦБ, даже при отрицательных ставках причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут.

«В мире рост сейчас существенно замедлился в целом. Это происходит при рекордно низких ставках по кредитам во многих странах. Инвестиции падают не потому, что кредит недоступен, а потому, что выросла неопределенность перспектив развития глобального спроса на фоне торговых противоречий», — подчеркнула председатель ЦБ.

В числе прочего она рассказала о курсе ЦБ и экономики на дедолларизацию .

«По нашей оценке, мы находимся в лучшей, чем когда‑либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития. И это база для необходимого ускорения темпов экономического роста», — заключила Набиуллина.

Она также коснулась темы безналичных платежей, которые все более востребованы потребителями, в том числе рассказала о развитии Системы быстрых платежей. По ее словам, развитие безналичных платежей повышает прозрачность экономики и поддерживает электронную коммерцию.

Комментируя выступление Набиуллиной, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что многое сделано в направлении повышения устойчивости банковской системы, однако много проблем остается в страховом секторе. «Было бы правильно нам вместе выработать предложения, которые, возможно, лягут в основу будущих законодательных инициатив, с тем чтобы у нас страховой сектор , страховой бизнес был также более ответственным», — подчеркнул он.

В числе прочего депутаты высказали мнение, что в связи со снижением зависимости курса рубля, инфляции, процентных ставок от цены на нефть нужно рассмотреть возможность совершенствования законодательства, чтобы ЦБ не выстраивал свои расчеты в зависимости от этого показателя.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков также считает, что в прогнозах ЦБ должны быть более точные показатели, например инфляции.

«Прогноз ключевой ставки в зависимости от различных сценариев развития мировой и российской экономики тоже должен публиковаться, для того чтобы экономические субъекты могли ориентироваться и выстраивать свою экономическую политику», — добавил он.

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что благодаря проводимой ЦБ денежно-кредитной политике экономика России чувствует себя достаточно устойчиво. Он косвенно поддержал позицию Набиуллиной, выразив несогласие с популярным тезисом о том, что доступность кредитов позволит обеспечить экономический рост.

«Давайте посмотрим льготное кредитование малого и среднего предпринимательства . Планировали 1 триллион рублей — на сентябрь было 80 миллиардов. Сейчас договоров примерно на 300 (миллиардов), и уже понятно, что это потолок. Использовано 150 (миллиардов), и больше не будет. Деньги есть, но не кредитуется бизнес», — заявил Макаров.

«У нас есть два главных драйвера экономического роста — рост инвестиций и потребительского спроса», — подчеркнул он.

Также он сказал, что проблемы повышения доходов граждан и улучшения инвестиционного климата в стране не обсуждаются должным образом.

Глава комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заметил, что основные направления ДКП «стали еще более структурированными и содержательными, в том числе благодаря усилению научной составляющей, которая учитывает результаты экономических исследований в области оценки вклада денежно-кредитной политики в развитие национальной экономики».

Вместе с тем он озвучил замечания комитета к документу. «Так, из года в год ЦБ декларирует в своих документах проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, однако критерии такой политики по‑прежнему остаются нераскрытыми», — заявил Жигарев.



Также в комитете высказали опасения, что в условиях ощутимого замедления темпов роста мировой экономики, на фоне усиления торговых противоречий российская экономика с выраженными структурными дисбалансами, высокой степенью открытости, зависимостью экономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей может столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и одновременно с высокой волатильностью курса рубля.

