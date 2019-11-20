Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает еще одного снижения ключевой ставки до конца 2019 года. Об этом он заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».



«Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижения. Я думаю, что Центральный банк так вот ухнул про себя и так полпроцента раз <...> но дальше я не вижу оснований», — сообщил Костин.

По его словам, в следующем году снижение может продолжиться. По прогнозам ВТБ, по итогам 2020 года ставка снизится до 5,75—6% годовых.

Напомним, ЦБ снижал ставку четыре раза подряд. В последний раз на заседании 25 октября она была снижена сразу на 0,5 п. п. — до 6,5%. Следующее заседание по ставке регулятор проведет 13 декабря.



Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что регулятор будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики. Набиуллина напомнила, что в настоящее время ставка, по оценке Банка России, находится в нейтральном диапазоне.

