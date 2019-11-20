ФорБанк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Срочный накопительный+» (от 1 тыс. рублей на 91, 181, 271, 367, 550 и 735 дней) открывается под 3-6% годовых (ранее — под 3,3-6,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Элитного+» (от 500 тыс. рублей на 367 дней) составит 5,7—6% (ранее — 5,8—6,3%), а «Удобного» (от 30 тыс. рублей на 91, 181, 271 и 367 дней) — 3—5,5% годовых (прежде — 3—5,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный универсальный» (от 100 рублей на 367 дней) привлекается под 5—5,5% годовых (ранее — под 5,1—5,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Стабильный+» (от 10 тыс. рублей на 735 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 5,3—5,5% (прежде — 5,7—5,9%). Проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Все вклады можно пополнять.