Зарегистрировать ИП и ООО полностью онлайн теперь можно с помощью сервиса дистанционной регистрации бизнеса, который разработала компания «Деловая среда» из экосистемы Сбербанка . Как поясняется в сообщении кредитной организации, это стало возможно благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS; ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только для пользователей Android.

Сервис регистрации бизнеса был запущен «Деловой средой» в мае 2018 года. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой, не выходя из дома или офиса. Для этого достаточно быть пользователем системы «Сбербанк Онлайн», иметь паспорт гражданина РФ, биометрический загранпаспорт, СНИЛС и смартфон с функцией NFC.

Заполнить, отправить, подписать и получить необходимые документы с помощью сервиса можно полностью онлайн. «Данный функционал отличает сервис «Деловой среды» от других существующих сервисов, в которых по-прежнему требуется встреча с сотрудником банка или курьером», — отмечается в релизе.

Для регистрации бизнеса с помощью сервиса нужно предпринять четыре шага:

зайти на сайт rbo.dasreda.ru, выбрать форму регистрации: ИП или ООО; зарегистрироваться и ввести персональные данные и данные о бизнесе; загрузить копии документов и выбрать систему налогообложения; получить электронную цифровую подпись и подписать документы в мобильном приложении сервиса.

«Ранее зарегистрировать бизнес онлайн могли только пользователи устройств с операционной системой Android. Однако с выходом обновления для мобильных устройств c системой IOS сторонние приложения получили доступ к использованию NFC-чипа айфонов для обмена информацией с различными источниками. Это обновление позволило разработчикам сервиса сделать доступным открытие бизнеса онлайн для владельцев устройств компании Apple, а значит, сделать процесс регистрации бизнеса проще для еще большего количества предпринимателей», — отмечают в Сбербанке.

По словам директора перспективных проектов АО «Деловая среда» Николая Богданова, на сегодняшний день число открытых бизнесов с помощью сервиса превысило 20 тыс., составив 4% от общего числа регистраций в России.



В Сбербанке обращают внимание на скорость онлайн-регистрации бизнеса: подача документов занимает около 15 минут, а сама регистрация — от трех до пяти рабочих дней с момента подписания документов. При этом с текущего года при подаче документов на регистрацию бизнеса в электронной форме не нужно платить госпошлину: экономия за счет этого составляет от 800 до 4 тыс. рублей в зависимости от выбранной формы регистрации (ИП или ООО). Оформить бизнес можно без нотариуса и доверенностей, что тоже позволяет сэкономить, следует из релиза.

