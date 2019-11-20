Дальневосточный Банк предлагает рефинансировать потребительские кредиты других банков по сниженной ставке от 9,9% годовых по программе «Наличными без обеспечения» и «Наличными с обеспечением» в виде поручительства физического лица.

Ставка 9,9% годовых действует в первые 12 мес., с 13-го мес. – от 13,5% до 15,9% годовых, условия действительны только при оформлении страхования жизни или жизни и трудоспособности заемщика, при отказе от страхования в период действия кредитного договора, процентная ставка увеличивается на 3 п. п.

Минимальная сумма кредита – 100 тыс. рублей, максимальная зависит от выбранной программы. Сумма кредита должна не менее чем на 70 % состоять из суммы, необходимой на рефинансирование действующего кредита и не более чем на 30% на потребительские цели.

«Подать заявку возможно до 31 января 2020 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.