Центр примирительных процедур при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Татьяне Минеевой открылся в столице, сообщили РАПСИ в пресс-службе омбудсмена.



Уточняется, что центр создан в целях проведения примирительных процедур (медиации) с участием в качестве посредника независимого лица — медиатора. По словам Минеевой, обращения, которые поступают в адрес уполномоченного, чаще всего находятся в плоскости «бизнес — бизнес», а не «бизнес — власть».

«В экосистеме уполномоченного недоставало одного последнего элемента, который наконец-то появился. Теперь у бизнес-сообщества появилась возможность подать свою заявку в Центр медиации для решения возникших споров в досудебном порядке», — приводятся слова Минеевой.

Открытие центра прошло совместно с адвокатом, доктором юридических наук, профессором, председателем Общественного совета при МВД РФ, заслуженным юристом РФ Анатолием Кучереной. Как отметила Минеева, доверие к нему как к медиатору, адвокату и общественному деятелю находится на высоком уровне, и в дальнейшем предприниматели будут обращаться к нему за помощью.

«Сегодня созданы все инструменты для того, чтобы предприниматель, который сталкивается с теми или иными проблемами, мог получить квалифицированную консультацию и решить их разными способами. Один из самых эффективных способов разрешения конфликтов мирным путем — медиация. Я считаю, что любое разногласие можно решить, не привлекая суд. В созданном центре будут работать профессиональные медиаторы, которые окажут предпринимателям всю необходимую помощь и поддержку», — цитирует пресс-служба Кучерену.