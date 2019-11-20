С 15 ноября банки работают под единым брендом «Банк ЗЕНИТ». Объединенная база финансовых организаций превышает 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Объединение трех ключевых дочерних банков Группы - самый трудоемкий и ответственный этап реализации трехлетней стратегии Банка ЗЕНИТ. За счет синергии от интеграции, мы усилим эффект от вложений акционера банка ПАО «Татнефть», повысим эффективность бизнеса и его капитализацию, - отметил главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко. – Вместе с брендом Банка ЗЕНИТ клиенты в регионах присутствия получили доступ к современным сервисам и сбалансированной продуктовой линейке финансового игрока федерального масштаба».

Юридическое и технологическое присоединение трех финансовых структур включало слияние бизнеса и региональной сети, унификацию операционной модели. В период с 15 по 18 ноября была проведена большая работа по объединению клиентских баз, IT-инфраструктуры, отметил старший вице-президент Банка ЗЕНИТ Константин Рыбаков. В настоящее время все офисы и онлайн-системы работают стабильно. На прежних условиях клиентам доступны продукты и услуги, ранее оформленные в трех банках. Перезаключать действующие договоры не требуется.

За счет консолидации ожидаемый размер активов Банка ЗЕНИТ достигнет 254 млрд рублей, капитал составит 37,5 млрд рублей. Кредитный портфель возрастет до 131 млрд рублей. Объем привлеченных средств во вклады увеличится до 99 млрд рублей. Объединенная структура Банка ЗЕНИТ теперь насчитывает 126 офисов продаж, в том числе 22 офиса в республиках Татарстан и Чувашия, а также 13 подразделений в Липецкой и Белгородской областях.

Для повышения уровня клиентского сервиса и оптимизации банковских процессов, в Альметьевске и Липецке были запущены крупные операционные центры. В следующем году запланировано расширение штата хабов. Таким образом, Банк ЗЕНИТ сохранил рабочие места в городах присутствия присоединенных банков.