Клиенты банка «Восточный» — держатели карт платежной системы UnionPay могут принять участие в новогодней акции «Карта, полная подарков», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До 31 декабря 2019 года клиенты банка «Восточный» имеют возможность выиграть IPhone 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ и получить гарантированные призы, оплачивая покупки банковской картой платежной системы UnionPay», — говорится в релизе.

Данная акция действует по всей России.



Для участия в акции необходимо:

Совершить оплату покупки с помощью банковской карты платежной системы UnionPay единовременно на сумму не менее 500 рублей. Зарегистрироваться на сайте . Зарегистрировать на сайте слип (документ, подтверждающий оплату картой). Каждый загруженный слип дает право открыть одну подарочную коробку на сайте акции.

Кроме главного приза IPhone 11 Pro будет разыгрываться по одному электронному подарочному сертификату на совершение покупок в сети кинотеатров «Киноход» номиналом 350 рублей, в интернет-магазине Ozon номиналом 1 тыс. рублей, в интернет-магазине Ulmart номиналом 2 500 рублей, также в интернет-магазине LaModa номиналом 3 300 рублей.

«При этом все участники акции получат гарантированный денежный приз в размере 50 рублей на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте», — обещают в банке.