Клиенты банк «Восточный» - держатели карт платежной системы UnionPay могут принять участие в новогодней акции «Карта полная подарков».
о 31 декабря 2019 года клиенты банка «Восточный» имеют возможность выиграть IPhone 11 Pro с объемом памяти 256 Гб и получить гарантированные призы, оплачивая покупки банковской картой платежной системы UnionPay. Данная акция действует по всей России.
Для участия в акции необходимо:
- Совершить оплату покупки с помощью банковской карты платежной системы UnionPay единовременно на сумму не менее 500 рублей.
- Зарегистрироваться на сайте https://unionpay.promo/.
- Зарегистрировать на сайте слип (документ, подтверждающий оплату картой).
- Каждый загруженный слип дает право открыть одну подарочную коробку на сайте акции.
Кроме главного приза IPhone 11 Pro, будет разыгрываться по одному электронному подарочному сертификату на совершение покупок в сети кинотеатров «Киноход» номиналом 350 рублей, в интернет-магазине «OZON» номиналом 1000 рублей, в интернет-магазине «Ulmart» номиналом 2500 рублей, также в интернет-магазине «LaModa» номиналом 3300 рублей.
При этом все участники акции получат гарантированный денежный приз в размере 50 рублей на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте.
Подробнее об акции «Карта полная подарков» на сайте банка «Восточный».
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