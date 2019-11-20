о 31 декабря 2019 года клиенты банка «Восточный» имеют возможность выиграть IPhone 11 Pro с объемом памяти 256 Гб и получить гарантированные призы, оплачивая покупки банковской картой платежной системы UnionPay. Данная акция действует по всей России.

Для участия в акции необходимо:

Совершить оплату покупки с помощью банковской карты платежной системы UnionPay единовременно на сумму не менее 500 рублей. Зарегистрироваться на сайте https://unionpay.promo/ . Зарегистрировать на сайте слип (документ, подтверждающий оплату картой). Каждый загруженный слип дает право открыть одну подарочную коробку на сайте акции.

Кроме главного приза IPhone 11 Pro, будет разыгрываться по одному электронному подарочному сертификату на совершение покупок в сети кинотеатров «Киноход» номиналом 350 рублей, в интернет-магазине «OZON» номиналом 1000 рублей, в интернет-магазине «Ulmart» номиналом 2500 рублей, также в интернет-магазине «LaModa» номиналом 3300 рублей.

При этом все участники акции получат гарантированный денежный приз в размере 50 рублей на счет мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте.