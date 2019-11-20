Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2019 года.
Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2019 года. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют материалы регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность рублевых вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года, незначительно повысилась — на 0,001 процентного пункта, с 7,281% до 7,282% годовых (здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом), а для остальных сроков снизилась на 0,051—0,422 п. п. Минимальным было снижение средней ставки по вкладам до востребования, максимальным — по самым краткосрочным вкладам (на срок до трех месяцев).
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
6,063
|
6,626
|
6,854
|
7,281
|
7,975
|
Декабрь
|
6,012
|
6,204
|
6,531
|
7,282
|
7,649
Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне, июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В последнем выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России писал, что его действия и сигналы будут оказывать понижательное давление на средневзвешенные ставки по вкладам в ближайшее время, при этом постепенное замедление инфляции позволяет банкам поддерживать приемлемую реальную доходность вкладов, несмотря на снижение номинальных ставок.
Исключение из общего тренда в долларовой группе — вклады со сроком от трех месяцев до полугода: рост базовой доходности составил 0,02 п. п. (ставка, являющаяся ориентиром на декабрь, равна 1,301% против аналогичного показателя на ноябрь в 1,281%). Базовая доходность вкладов в долларах на другие сроки продемонстрировала снижение в размере от 0,002 п. п. (для вкладов сроком до трех месяцев) до 0,232 п. п. (для самых «длинных» вкладов — со сроком свыше года).
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,978
|
1,09
|
1,281
|
1,85
|
2,271
|
Декабрь
|
0,896
|
1,088
|
1,301
|
1,713
|
2,039
Что касается вкладов в евро, то в среднем чуть выгоднее стало размещение средств до востребования (на 0,001 п. п.), в то время как базовая доходность срочных депозитов снизилась на 0,106—0,588 п. п. (менее заметно, чем в остальных группах, — по вкладам на срок более года, сильнее всего — по вкладам на сроки от полугода до года).
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,011
|
0,674
|
0,675
|
0,678
|
0,584
|
Декабрь
|
0,012
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,478
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.
Кроме того, из материалов Центробанка следует, что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут быть пересмотрены в случае расширения периметра страховой защиты в системе страхования вкладов.
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