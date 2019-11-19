Депутаты поддержали во втором, основном, чтении законопроект, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Список таких гаджетов и перечень российских программ определит правительство РФ. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

«Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», — отмечают в Госдуме.



В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.