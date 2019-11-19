Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. По состоянию на 18 ноября она составляет 8,4%, по данным терминала Bloomberg. Об этом сообщает РБК. В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57%.

Рубль — часть глобального тренда: волатильность многих активов сейчас у минимумов, в том числе валют развивающихся и развитых стран, отметила Евдокимова, снизился и «индекс страха» американского фондового рынка. По словам экспертов, снижению волатильности способствовали стабильный платежный баланс, плавающий курс рубля, позволяющий ему оставаться близко к равновесному уровню, высокие реальные процентные ставки и бюджетное правило.

С 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 рублей за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. После перехода к плавающему валютному курсу рубль колебался в диапазоне от 50 до 70 за доллар и сейчас находится не в середине этого коридора, а в более «слабой» его половине. Это значит, что волатильность может возрасти, а курс — укрепиться, считает Орлова.

По мнению главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, волатильность рубля продолжит снижаться, ключевой риск — санкции против России, но при нынешней администрации США они вряд ли будут приняты.

В случае заключения торговой сделки США и Китая низкая волатильность рубля наряду с достаточно высокими процентными ставками будет способствовать большему укреплению рубля относительно прочих валют развивающихся рынков, прогнозируют эксперты. Низкая волатильность также увеличивает привлекательность вложений в российские активы для иностранцев и позволяет инвесторам точнее прогнозировать среднесрочные и долгосрочные доходности как на долговом, так и на фондовом рынке.