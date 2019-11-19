Во втором чтении принят законопроект, который усиливает санкции за нарушения в сфере обработки данных и распространения информации. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документом устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ на ее территории.

Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических — от 1 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс., для юрлиц — от 6 млн до 18 млн рублей.



В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.