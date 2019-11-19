Рост операций обналичивания в 2019 году, который фиксирует ЦБ, как раз связан с активным применением для этих целей удостоверений КТС.
Для борьбы с новым видом мошенничества с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Такие полномочия судебных приставов создаются для разрешения индивидуальных трудовых споров на предприятии, в состав входят представители работников и работодателя. Если пристав или сам работник предъявляет документ в банк работодателя, тот обязан списать средства со счета компании в пользу пострадавшего. Но все чаще решения КТС используются в противоправных целях.
По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, рост операций обналичивания в 2019 году, который фиксирует ЦБ, как раз связан с активным применением для этих целей удостоверений КТС.
В кредитных организациях поддерживают это предложение. Но не все банкиры уверены в качестве проверки — смущают механизмы реализации, так как для приставов это может быть неприоритетной задачей и проверка будет формальной.
Эти опасения разделяют и юристы. По их словам, разумнее было бы также усилить ответственность за проверку подлинности документов для банков, чтобы исключить и тут формальный подход. Как отмечают юристы, формальная проверка не позволит решить проблему с мошенническими удостоверениями КТС, в большинстве случаев документы подлинные, но используются в целях вывода денежных средств под видом выплаты заработной платы.
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