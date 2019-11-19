Для борьбы с новым видом мошенничества с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Такие полномочия судебных приставов создаются для разрешения индивидуальных трудовых споров на предприятии, в состав входят представители работников и работодателя. Если пристав или сам работник предъявляет документ в банк работодателя, тот обязан списать средства со счета компании в пользу пострадавшего. Но все чаще решения КТС используются в противоправных целях.

По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, рост операций обналичивания в 2019 году, который фиксирует ЦБ, как раз связан с активным применением для этих целей удостоверений КТС.

В кредитных организациях поддерживают это предложение. Но не все банкиры уверены в качестве проверки — смущают механизмы реализации, так как для приставов это может быть неприоритетной задачей и проверка будет формальной.

Эти опасения разделяют и юристы. По их словам, разумнее было бы также усилить ответственность за проверку подлинности документов для банков, чтобы исключить и тут формальный подход. Как отмечают юристы, формальная проверка не позволит решить проблему с мошенническими удостоверениями КТС, в большинстве случаев документы подлинные, но используются в целях вывода денежных средств под видом выплаты заработной платы.