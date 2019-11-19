ИТ-инфраструктуру РНКО пополнили АБС RS-Bank v. 5.5, программный комплекс для автоматизации розничного банковского обслуживания RS-Retail v. 5.5, а также модули из линейки RS-Connect, предназначенной для электронного взаимодействия с государственными информационными системами: «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП», «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ», «RS-Connect. Обмен с ФНС», «RS-Connect. Обмен с ФССП», «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» и «RS-Connect. Обмен с ЦИК».

С помощью ИТ-решений РНКО «ВЕСТ» сможет автоматизировать работу сотрудников фронт- и бэк-офисов, настраивать и выводить на рынок новые продукты и услуги с минимальными трудозатратами, а также обеспечить онлайн-взаимодействие с государственными информационными системами через СМЭВ 3 в соответствии с требованиями законодательства.

«Многие кредитные организации, задумываясь о развитии бизнеса и связанной с этим модернизации ИТ-инфраструктуры, выбирают проверенные временем программные продукты, подтвердившие свою надежность, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Мы ценим доверие, оказанное нам РНКО “ВЕСТ” как поставщику ИТ-решений. Надеемся, наше сотрудничество продолжится».

Для справки:

ООО «Расчетная небанковская кредитная организация “ВЕСТ”» осуществляет ведение расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кассовое обслуживание, а также платежи и переводы физических лиц без открытия банковских счетов.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab