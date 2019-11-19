Уфимский хакатон – это региональный этап всероссийского конкурса «#ЛидерыПРО – Эффективное производство 2.0». Его проведение намечено на 20 ноября в конгресс-холле «Торатау» (г. Уфа, ул. Зака Валиди, 2). На участие в мероприятие уже подали заявки компании из нескольких регионов, большинство – из Приволжского федерального округа. Хакатон курирует Министерство экономического развития РФ. Заместитель министра Петр Засельский, выступая вчера, 13 ноября, перед выпускниками федеральной программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», рассказал о важности грядущего мероприятия.

«Еще одна новая инициатива в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – это хакатон, который состоится в республике Башкортостан. Мы собираем представителей бизнеса из разных отраслей несырьевого сегмента экономики, они займутся решением задач и кейсов, подготовленных экспертным советом министерства. Люди из разных регионов, по-разному мыслящие, обсуждающие одну тему, – это всегда полезно и интересно», – отметил заместитель министра.

Формат хакатона предполагает решение конкретных задач несколькими командами, состоящими из менеджеров компаний несырьевого сегмента экономики. По итогам регионального этапа конкурса экспертная комиссия включит лучшие предложения в банк идей (федеральную базу данных).

Эксперты уфимского хакатона – заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, руководитель Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина и президент Федерации спортивного бриджа России Максим Поташев.

По словам Поташева, руководителя экспертной комиссии и модератора хакатона, при разборе кейсов он будет обращать внимание на правильное представление проблемы, адекватность и реальную ценность предложенного решения, его реализуемость.

«Повышение производительность труда не должна быть самоцелью. Важно понимать несколько параметров: запрос целевой аудитории, функционал и качество продукта, как формируются бизнес-процессы, что именно препятствует росту эффективности. На мой взгляд, бессмысленно поднимать только один участок производства – требуется комплексный подход. Вот это я и хочу увидеть в решениях участников хакатона», – рассказал Максим Поташев представителям Bankir.ru.

«Лидеры производительности» – это федеральная программа подготовки управленческих кадров, реализуемая Всероссийской академией внешней торговли по заказу Минэкономразвития РФ. Обучение проходят менеджеры высшего звена российских несырьевых компаний. Преподаваемые дисциплины: маркетинг, коммерческий сектор, менеджмент, производство, проектная работа. Программа заканчивается стажировкой. В третьем потоке обучались более 169 менеджеров из 99 предприятий 29 регионов РФ. Участники изучили пять учебных модулей и разработали проект по повышению производительности труда на предприятиях – резидентах национального проекта.