Документ также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной инвалютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы страны.
Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций, сообщает ТАСС.
Целью законопроекта является приведение норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса РФ по вопросам компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также совершенствование валютного законодательства РФ по вопросам регулирования совершения резидентами валютных операций, говорится в пояснительной записке.
НК РФ предусматривает возможность выплаты специализированными организациями, являющимися налоговыми резидентами РФ, в порядке компенсации физическим лицам — гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного ими при приобретении товаров в РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (в связи с введением в РФ с 1 января 2018 года системы tax free). При этом выплаты могут осуществляться как наличными денежными средствами в валюте РФ, так и путем зачисления на банковские карты. Сейчас юридические лица — резиденты осуществляют валютные операции только через банковские счета в уполномоченных банках. Законопроект устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами — нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.
В связи с планируемым переводом резидентов — участников бюджетного процесса на федеральном уровне на обслуживание через валютные счета Федерального казначейства законопроект относит к числу разрешенных валютных операций операции по внесению такими юрлицами наличной иностранной валюты на счета в Федеральном казначействе (либо по снятию ее со счетов казначейства).
Законопроект также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Соответственно, физические лица — резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.
Поправками ко второму чтению уточняется, что резидентами признаются также профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в соответствующий перечень, утвержденный в порядке, установленном правительством по согласованию с ЦБ РФ.
Также устанавливается, что операции, которые могут совершаться между российскими резидентами и резидентами государств — членов ОЭСР или ФАТФ, будут разрешены также между российскими резидентами и резидентами государств — членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые имеют с РФ международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
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