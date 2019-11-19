Правление Сбербанка приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N. V. Об этом сообщили во вторник в кредитной организации, уточнив, что Сбербанк продает указанную акцию по цене приобретения — за 1 евро.

Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году. В связи с созданием в группе «Яндекс» новой структуры корпоративного управления 18 ноября компания Yandex N. V. обратилась к Сбербанку c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей банку так называемой «золотой акции» компании (с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду), поясняется в сообщении Сбербанка.

«Яндекс» днем ранее сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-компании. Первый зампред правления банка Лев Хасис ранее во вторник рассказал , что Сбербанк, скорее всего, согласится продать «золотую акцию» обратно «Яндексу» по номинальной стоимости.



Совет директоров «Яндекса» 18 ноября рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления , которые в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать «золотую акцию» Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления. Перевод в фонд приоритетной акции компании даст новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в «Яндексе» (по сравнению с нынешним порогом в 25%). «Яндекс» оценил свои затраты на возможные изменения в структуре корпоративного управления в 12 млн долларов.