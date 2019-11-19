Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала подход Банка России в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма «излишне либеральным», сообщил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».

ФАТФ оценила, каким образом финансовые институты соблюдают требования антиотмывочных стандартов и как надзорные органы обеспечивают их соблюдение. «Нам выставлены оценки средние, так скажем, так называемая частичная эффективность. Но надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки», — отметил Ливадный.

«Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма», — добавил он. По словам замглавы Росфинмориторинга, в частности, Банк России был раскритикован за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным.