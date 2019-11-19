Госдума приняла во втором чтении законопроект о порядке перечисления Центральным банком РФ в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка в 2020, 2021 и 2022 годах. Законопроект является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, уточняет ТАСС.

Доходы от участия в капитале Сбербанка подлежат перечислению в бюджет до 1 августа 2020 года, 2021 года и 2022 года соответственно. Предполагается, что эту сумму в виде дивидендных выплат получит ЦБ РФ, а затем перечислит ее в федеральный бюджет.

Согласно принятой в первом чтении норме законопроекта, это положение должно было закрепляться на постоянной основе (ранее аналогичная норма принималась на один год). Но ко второму чтению была одобрена поправка, согласно которой это положение закрепляется сроком на три года. Комитет Госдумы по финансовому рынку в своем заключении на законопроект ранее высказывал мнение, что такая норма должна носить временный характер.

Федеральный бюджет РФ может получить в виде дивидендов от Сбербанка 217,1 млрд рублей в 2020 году, 254,6 млрд и 282,5 млрд в 2021 и 2022 годах соответственно. Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.



Доля участия ЦБ в уставном капитале Сбербанка — 50% плюс одна голосующая акция. Сумма дивидендов, полученных Банком России в 2018 году от Сбербанка, составила 135,5 млрд рублей, в 2017 году — 67,8 млрд, в 2016 году — 22,2 млрд, в 2015 году — 5,1 млрд, за 2014 год — 36,1 млрд рублей.