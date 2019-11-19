В 2019 году в России в полтора раза увеличилось количество персональных банкротств, сообщают «Известия» . Механизмом потребительского банкротства за четыре года его существования воспользовались почти 141 тыс. граждан. Но если в январе–сентябре 2019 года им воспользовались около 46,7 тыс., указывается в обзоре ОНФ «За права заемщиков». В абсолютном выражении наибольшая численность банкротов зафиксирована в Москве и области — 6,4 тыс.

Так как жителей в Москве существенно больше, чем в других регионах, специалисты ОНФ составили рэнкинг персональных банкротств в расчете на 100 тыс. населения. В этом случае лидерство по числу новых банкротов принадлежит Калмыкии (80 случаев на 100 тыс. населения), Пензенской (75) и Вологодская областям (67). В среднем же по России этот показатель находится на уровне 32 банкротств — превышение этой планки зафиксировано в 30 субъектах РФ.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами, говорится в обзоре, проживают в Ингушетии (3,2%), Бурятии (2,5%), Магаданской области (2,4%) и Карачаево-Черкесии (2,3%), а также в ХМАО и Якутии (по 2,2%). Высокие показатели эксперты ОНФ объясняют снижением доходов, закредитованностью, ростом просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения.

Как следует из обзора ОНФ, примерно две трети процедур банкротства заканчиваются тем, что кредиторам не удается взыскать средства с должников, поскольку около 70% из них не имели имущества уже при вхождении в процедуру. При этом люди все чаще начинают пользоваться возможностью списать долги по итогам банкротства или пройти процедуру реструктуризации. В этом году почти в 90% случаев заявление подавали сами граждане, информированность которых о процедуре банкротства постоянно растет.

По словам экспертов, возможно, причины роста числа банкротств необходимо искать в плоскости продолжающего увеличиваться разрыва в доходах «самой богатой» и «самой бедной» категорий населения. Сейчас можно наблюдать своего рода замкнутый круг: больше всего персональных банкротств в регионах-аутсайдерах по уровню экономического развития, при этом банкротства, в свою очередь, влияют на состояние субъектов, добавили они. В большинстве случаев банкротство позитивно и для людей, и для банков, которым не нужно заниматься безнадежными долгами, а также для судов и для приставов, поскольку у них снижается количество бессмысленной работы по взысканию, говорят эксперты.