Московский Индустриальный Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Классического» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 5,9—6% годовых (ранее — 6,25—6,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей, от 91 до 730 дней) открывается под 5,25—5,6% годовых (прежде — под 5,75—6,25%).

По вкладу «Универсальный кошелек» (от 10 тыс. рублей) процентная ставка понижена на срок от 91 до 180 дней и составляет 5% годовых (вместо 5,25%). Также оформить вклад можно от 181 до 730 дней. Процентные ставки остались без изменений и составляют 5—5,5% годовых.

«Финансовая независимость» (от 300 тыс. рублей, от 365 до 730 дней) оформляется под 5,5—5,75% годовых (прежде — под 5,75—6%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. По ним предусмотрены дополнительные взносы.