Мобильный оператор Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт. Технология позволяет быстро получить цифровую карту и оплачивать покупки со смартфона в одно касание, подчеркивается в релизе оператора.

Новый инструмент будет доступен абонентам Tele2 до конца этого года.

Ранее пользователи могли заказать через приложение «Tele2 Платеж» пластиковую банковскую карту «Другие правила» от Tele2 и получать кешбэк за все покупки. Обновленный «Tele2 Платеж» с интегрированным кошельком позволит абоненту выпускать цифровые карты от банков-партнеров и использовать их для бесконтактных платежей, покупок в Интернете и магазинах. При этом возможность цифровой эмиссии с токенизацией в собственном приложении — это главное отличие платежного инструмента Tele2 от других широко распространенных электронных кошельков, отмечают в компании.

Кошелек работает на базе технологии токенизации, которая позволяет заменить банковский номер на уникальный цифровой и тем самым обеспечить безопасность трансакций. Система подключена к платформе MDES (Mastercard Digital Enablement Service) и сертифицирована платежной системой. Сервис работает на любом Android-смартфоне с поддержкой технологий NFC и HCE, а в скором времени будет доступен и пользователям смартфонов на базе iOS.



Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо будет скачать приложение «Tele2 Платеж» в Google Play и заказать выпуск цифровой карты. После этого потребуется заполнить короткую анкету и сгенерировать кодовое слово. В приложении появится новая цифровая карта банка — партнера Tele2. Интеграцию с приложением «Tele2 Платеж» и SDK Cardsmobile обеспечивает TalkBank. После нажатия кнопки «токенизировать» карта готова к использованию. В качестве эмитента цифровой токенизированной карты в проекте участвует РФИ Банк.