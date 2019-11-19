Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн, сообщают «Известия» . По результатам III квартала, количество таких должников выросло на 4% по сравнению с началом года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов .

В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.

Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. В структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

По мнению экспертов, доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов. В этом случае даже те, кто аккуратно платит по своим обязательствам, могут прекратить это делать и тогда появится риск, что все перестанут возвращать деньги.

Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. На возвращение процентов по кредитам вкупе с прочими обязательными платежами в целом население направляет существенную часть денежных доходов — 14,9% за девять месяцев 2019 года. Активное увеличение объемов просрочки свидетельствует о снижении уровня благосостояния граждан, что лишает экономику драйвера роста в виде потребительского спроса, отмечают эксперты. Чтобы количество просрочек перестало увеличиваться, рост реальных доходов россиян должен составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).