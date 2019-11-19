Доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов.
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн, сообщают «Известия». По результатам III квартала, количество таких должников выросло на 4% по сравнению с началом года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов.
В 60% случаев причина выхода на просрочку заключается в финансовых трудностях. Из оставшихся 40% случаев на убежденных неплательщиков приходится 10%, а остальные ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.
Если появляются финансовые проблемы, то заемщики в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. В структуре месячных расходов ссуды занимают четвертое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.
По мнению экспертов, доля просроченных обязательств может достигнуть критического уровня, когда система перестанет справляться с взысканием проблемных долгов. В этом случае даже те, кто аккуратно платит по своим обязательствам, могут прекратить это делать и тогда появится риск, что все перестанут возвращать деньги.
Эксперты указывают, что причина увеличения невозврата долгов кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов. На возвращение процентов по кредитам вкупе с прочими обязательными платежами в целом население направляет существенную часть денежных доходов — 14,9% за девять месяцев 2019 года. Активное увеличение объемов просрочки свидетельствует о снижении уровня благосостояния граждан, что лишает экономику драйвера роста в виде потребительского спроса, отмечают эксперты. Чтобы количество просрочек перестало увеличиваться, рост реальных доходов россиян должен составлять половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
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