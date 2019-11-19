Второе чтение в Госдуме прошел законопроект, который меняет полномочия единого института развития в жилищной сфере — «ДОМ.РФ» и механизмы их реализации, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, в соответствии с законопроектом, «ДОМ.РФ» будет участвовать в развитии городских территорий и пространств, в также в развитии рынка найма жилья.

При этом часть задач организации снимаются. Это, например, содействие органам госвласти и органам местного самоуправления в реализации государственных или муниципальных программ в жилищной сфере, а также содействие обеспечению земельных участков, предоставленных для жилищного или иного строительства, объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

Проект также уточняет процедуру передачи компании госимущества, в частности земельных участков.



Кроме того, документом устанавливается, что единый институт будет составлять годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Уточняется ряд положений в части ее содержания, представления, направления и раскрытия. Убирается пункт о направлении годового отчета единого института президенту РФ, в Государственную думу, Совет Федерации, правительство, а также на заключение в Минстрой России.