Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановую трехлетку, сообщает ТАСС.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в 118,5 млрд рублей в 2020 году. В 2021 году запланирован дефицит в 28,5 млрд рублей, а в 2022-м — профицит в 18,5 млрд.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом «О страховых пенсиях» в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн рублей, в 2021 году — 7,594 трлн, в 2022-м — 7,944 трлн.

В общей сумме расходов по целевой статье «Выплата страховой пенсии» отражены расходы на валоризацию расчетного пенсионного капитала, расходы на выплату страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.

Расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей запланированы в 2020 году в сумме 930 тыс. рублей. Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты будет осуществляться за счет переходящих остатков средств федерального бюджета на указанные цели, образовавшихся в бюджете фонда на 1 января 2020 года. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,6% устанавливается с 1 января 2020 года в сумме 5 686,25 рубля. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, в 2021 году — 485 282 рубля, в 2022 году — 504 693 рубля (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).



При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету фонда в связи с пониженными тарифов страховых взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, а также трансферт на обязательное пенсионное страхование, определенный с учетом досрочного назначения льготных страховых пенсий и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.