Евроазиатский Инвестиционный Банк понизил ставки по рублевым вкладам . Депозит «Классика» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 540 дней) открывается под 2,5—6,2% годовых (ранее — 2,5—6,5%). Проценты ежеквартально капитализируются.

По вкладу «Высокий доход» (от 100 тыс. рублей на 1096 дней) процентные ставки составляют 4,5—5% годовых (прежде — 6,8—6,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Универсал» (от 10 тыс. рублей, от 31 до 365 дней) оформляется под 2,5—5,6% (ранее — под 2,5—6,4%), а «VIP» (от 1 млн рублей, от 91 до 365 дней) — под 6,2—6,45% годовых (прежде — под 6,6—6,9%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.