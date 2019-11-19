Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск доллар дорожал на 3 копейки, а евро — на 5 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Но уже на 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,79 рубля (минус 3 копейки), курс евро — 70,67 рубля (минус примерно 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, во вторник утренняя стабильность рынка нефти приведет к нейтральному началу торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2—64,5 рубля, для европейской валюты — 70,0—71,4 рубля.

«Рубль в противовес небольшому ослаблению доллара к основным мировым валютам вчера потерял к «американцу» символические 0,15%. Пара доллар/рубль продолжает находиться около района поддержки 63,6—63,8. Пробитие этого диапазона откроет дорогу в район годовых минимумов в районе 62,6, но, скорее всего, это случится в начале следующего года. Пока же более вероятным видится уход пары выше 64», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.