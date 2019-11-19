Татарстанский банк «Девон-Кредит» (Альметьевск) и Липецккомбанк, принадлежавшие банку «Зенит», присоединены к материнской организации, свидетельствуют данные сайта «Зенита» и сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно сведениям на портале раскрытия, изменения произошли 15 ноября. В частности, в ЕГРЮЛ внесены записи о прекращении самостоятельной деятельности «Девон-Кредита» и Липецккомбанка в связи с их реорганизацией в форме присоединения. В других сообщениях уточняется, что банки присоединены к самому «Зениту», которому ранее были подконтрольны.

В сентябре председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр анонсировал юридическое слияние «Зенита» с татарстанским и липецким дочерними банками 15 ноября 2019 года.



«В сентябре 2018 года банковская группа «Зенит», реализуя свою трехлетнюю стратегию, запустила поэтапный процесс интеграции дочерних банков. В объединенный банк уже вошли банки «Зенит», «Девон-Кредит» и Липецккомбанк, а в будущем войдут Спиритбанк и банк «Зенит Сочи», — указано в сообщении на сайте «Зенита».