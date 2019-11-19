Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2019 года составила 4,3 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 9,6 млрд рублей годом ранее. Таковы данные сокращенной консолидированной отчетности группы по МСФО.



«Результаты деятельности группы за девять месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли группы. Улучшению ключевых показателей в том числе способствовало поступательное развитие операций группы в третьем квартале 2019 года», — отмечается в сообщении.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9% (плюс 157,4 млрд рублей) и составил 2,448 трлн рублей.