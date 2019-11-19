Основной проблемой бизнес-моделей банков остается качество активов, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора.

«В первую очередь, конечно, качество активов, его, соответственно, низкое качество в связи с тем, что банки принимают на себя повышенные риски», — отметила представитель ЦБ.

Среди недостатков банковских бизнес-моделей в Банке России также назвали недооценку рисков на бизнес собственников (норматив Н25). По словам Поляковой, формальный показатель ЦБ Н25 отличается от фактического почти в разы.

Кроме того, Полякова отметила низкую операционную эффективность бизнеса и длительную убыточность, повышенную концентрацию, несбалансированную структуру активов и недостаточное качество планирования. По ее словам, важна реалистичность планирования, поскольку регулятор сравнивает показатели каждого банка со средними по рынку.