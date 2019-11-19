Размер зарплаты большинства россиян (57%) не изменился с начала 2019 года, повышение заработка отметили лишь четверть опрошенных сотрудников российских компаний (25%), 18% работников заметили сокращение уровня оплаты труда. Об этом говорится в исследовании портала по трудоустройству «Работа.ру».

Чаще всего повышение зарплаты отметили в сфере производства и промышленности (17% респондентов). Рост заработка в отрасли строительства и недвижимости обозначили 12% опрошенных, 10% респондентов получили повышение жалованья в сфере торговли, 7% — в области транспорта, столько же (7%) — в сфере образования.

Опрос проводился в ноябре среди 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.