Помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил понижение ключевой ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина.

«Я думаю, что реально [снизить] где-то до уровня 5% примерно. Сроки я даже не хочу называть, потому что это уже точно прерогатива ЦБ. Нельзя слишком быстро ее снижать, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности. Потому что понятно, что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля», — заявил Белоусов. Он добавил, что нащупать грань, где снижение, но при этом рубль остается в зоне управляемости и безопасности, — это искусство, которое сейчас ЦБ должен продемонстрировать.

Белоусов подчеркнул, что снижение ключевой ставки также требует повышенной координации между ЦБ и Минфином.