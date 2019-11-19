Презентация первой проведенной транзакции, совершенной в интернет-магазине ИКЕА с использованием платформы, прошла на VII Национальном платежном форуме России «Платежный ландшафт — 2024».

На первом этапе действие программы распространяется на покупки в Интернете. Держатели кредитных карт Mastercard Банка ЗЕНИТ смогут получить беспроцентную рассрочку на срок от 3 до 12 месяцев на товары, приобретенные у партнеров — участников проекта. При оформлении заказа оплачивается его полная стоимость, далее клиент частями погашает задолженность по карте. О запуске новой услуги банк сообщит дополнительно.

«Банк Зенит стал первым банком – эмитентом, который сможет предложить клиентам новый сервис от Mastercard. Рассрочка усилит наше продуктовое предложение и будет интересна действующим владельцам кредитных карт Mastercard, участникам зарплатных проектов, а также новым клиентам банка. Мы уверены, что новая платформа Mastercard станет драйвером нового клиентского опыта рассрочки на транзакционном рынке России», — прокомментировал Илья Ликокели, бизнес-лидер по кредитным картам в департаменте розничных продуктов и маркетинга, ПАО Банк ЗЕНИТ.

«Помимо удобной структуризации выплат для держателей карт сервис Mastercard обладает преимуществами и для других участников процесса. Для торгово-сервисного предприятия это увеличение среднего чека, для банка-эквайера – возможность предоставления дополнительного сервиса своим клиентам и получения дополнительного дохода, а для банка-эмитента – повышение лояльности клиентов и сокращение операционных издержек при получении софинансирования выплат со стороны торгово-сервисного предприятия», — отметила Галина Ганеева, вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России.