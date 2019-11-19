Банк «Уралсиб» отменил комиссию за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) кредитной карты «Энерджинс» , говорится в сообщении кредитной организации. Комиссия не взимается до 31 декабря 2019 года включительно при обороте по счету кредитной карты «Энерджинс» от 5 тыс. рублей в течение месяца.

При оплате картой «Энерджинс» начисляются баллы в программе лояльности «Уралсиб Бонус», из расчета 1 балл за каждые 50 рублей. Размер кешбэка составляет до 3% от стоимости покупки.

Льготный период кредитования составляет до 2-х месяцев. Максимальный размер кредита — 500 тысяч рублей.