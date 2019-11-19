Платформа Mastercard обеспечивает банкам технологическую возможность для мгновенного предоставления рассрочки по карте на оплату приобретений.

«Помимо удобной структуризации выплат для держателей карт сервис Mastercard обладает преимуществами и для других участников процесса. Для торгово-сервисного предприятия это увеличение среднего чека, для банка-эквайера – возможность предоставления дополнительного сервиса своим клиентам и получения дополнительного дохода, а для банка-эмитента – повышение лояльности клиентов и сокращение операционных издержек при получении софинансирования выплат со стороны торгово-сервисного предприятия», — отметила Галина Ганеева, вице-президент по продаже и развитию продуктов Mastercard в России.  

Условия и программы кредитования будут определяться банками-эмитентами, подключенными к платформе. Для получения информации держатели карт Mastercard будут обращаться в банк, выпустивший их карту. Держатели кредитных и дебетовых карт Mastercard с овердрафтом, совершая покупку, смогут выбрать подходящий им период погашения кредита — от 3 до 12 месяцев.

На начальном этапе платформа будет работать для покупок в Интернете. При оплате заказа транзакция проходит на полную сумму, далее держатель карты частями погашает задолженность перед банком-эмитентом. Для оформления покупки банк-эмитент и банк-эквайер торгово-сервисного предприятия должны быть подключены к платформе. Для банка-эквайера подключение к платформе – это возможность получения дополнительного дохода и конкурентное преимущество за счет предоставления востребованной услуги торгово-сервисным предприятиям.

«Лидирующие позиции Альфа-Банка на рынке интернет-эквайринга, технологичность и стремление постоянно предоставлять клиентам новые сервисы позволили нам стать первым банком-эквайером, предлагающим подключение и использование новой платформы платежной системы Mastercard по предоставлению мгновенной рассрочки. Новая услуга повышает конкурентоспособность Альфа-Банка, укрепляя наши позиции на рынке, и дает нашим клиентам преимущества для развития их бизнеса. Мы сделали процесс использования платформы максимально удобным, а подключение — доступным для всех наших клиентов, занимающихся e-commerce», — заявил Денис Осин, руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка.

«Банк Зенит стал первым банком-эмитентом, который сможет предложить клиентам новый сервис от Mastercard. Рассрочка усилит наше продуктовое предложение и будет интересна для действующих владельцев кредитных карт Mastercard, участникам зарплатных проектов, а также новым клиентам банка. Мы уверены, что новая платформа Mastercard станет драйвером нового клиентского опыта рассрочки на трансакционном рынке России», — прокомментировал Илья Ликокели, бизнес-лидер по кредитным картам в департаменте розничных продуктов и маркетинга ПАО Банк ЗЕНИТ.

Mastercard активно работает над подключением банков-эмитентов и банков-эквайеров для масштабирования сервиса. Над внедрением нового сервиса с Mastercard также работают Райффайзенбанк, банк «Русский Стандарт» и Билайн. О запуске новой услуги будет сообщаться дополнительно.