Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает существующие темпы роста российской экономики недостаточными для решения задач, стоящих перед страной. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе парламентских слушаний в корпоративном университете Сбербанка на тему «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ».

«Рост экономики недостаточен. Конечно, это нас не может не беспокоить, — сказал он, открывая дискуссию. — Если только мы не выйдем на рост экономики свыше 3%, нам будет дальше сложно».

Спикер нижней палаты обратил внимание на важность законодательных стимулирующих мер. «В этой связи придаем большое значение рассмотрению пакета законопроектов, которые сегодня правительство внесло», — подчеркнул он, говоря о пакете инвестиционных инициатив кабмина. Речь идет о законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», стимулирующих налоговых мерах, уточнении условий предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат на капитальные вложения и оптимизации инвестиционного законодательства в целом.

В связи с этим Володин отметил неэффективность некоторых инвестиционных законов, принятых еще в 1990-е годы и советское время. «Они не решают тех проблем и задач, которые стоят перед страной», — считает он.

Председатель Думы напомнил о поставленной президентом задаче выйти на темпы роста экономики выше среднемировых. «Страна может развиваться, если растет экономика», — резюмировал Володин.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, темпы роста экономики РФ составят 1,3% в 2019 году и 1,7% в 2020 году. Банк России в сентябре понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8—1,3% с 1—1,5%.