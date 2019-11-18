Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети.
Одним из лидеров кампании по переводу пенсионных накоплений этого года может стать Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант». Об этом свидетельствуют данные о поданных заявлениях на смену страховщика. На 11 ноября около 38 тыс. заявлений, или почти 15%, было направлено на возвращение средств из частных фондов в ПФР.
Больше половины граждан в рамках переходной кампании решили поменять один негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на другой. Еще 30,5% решили избавиться от статуса «молчуна» и сделали выбор в пользу частного фонда. Почти 800 человек решили сменить управляющую компанию, оставив свои накопления в ПФР.
В этом году продолжилось падение темпов переходной кампании: к ноябрю было подано в 4,5 раза меньше заявлений, чем за аналогичный период годом ранее. Основным каналом привлечения новых клиентов для частных фондов стали банковские сети.
По словам экспертов, в этом году переходная кампания практически остановилась. Это произошло из-за ужесточения правил перевода, технических неисправностей в работе ЕПГУ, а также из-за потерь «молчунами» инвестдохода за четыре года. В следующем году следует ожидать активизации переходов, в том числе из ПФР, отмечают эксперты.
Нет комментариев