Первая Региональная лизинговая компания (РЛК) зарегистрирована в Республике Крым. Об этом сообщил в пятницу и. о. министра экономического развития республики Анушаван Агаджанян, передает подконтрольный агентству ТАСС портал «Будущее России. Национальные проекты».

Крымский парламент 23 октября 2019 года выделил Министерству экономического развития республики 1,2 млрд рублей на создание РЛК по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы зарегистрировали Региональную лизинговую компанию. Сейчас занимаемся выпуском и регистрацией акций совместно с Центробанком. <…> Это будет успех для Республики Крым и соответствующая конкуренция банковских структур», — сказал Агаджанян на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке МСП. Предприниматели смогут оформить в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и под 8% — иностранное.



Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.