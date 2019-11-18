Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил в интернет-банке Light новый сервис «Бизнес-индикатор», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Нововведение позволит клиентам провести комплексную оценку своей компании: взглянуть на нее «глазами финмониторинга», получить рекомендации по работе с расчетным счетом, а также оценить свою деловую репутацию на рынке», — отмечается в релизе.

Ранее Центробанк выпустил рекомендации для предпринимателей, в которых напомнил бизнесу о важности своевременно сообщать банкам и ФНС обо всех изменениях в компании, подробно заполнять платежные документы, своевременно представлять документы по запросу банка и не дробить бизнес на много разных фирм и ИП. Выполняя эти рекомендации, предприниматель может быть уверен, что вопросы к чистоте его бизнеса у контролирующих органов не возникнут.

Функционал «Бизнес-индикатора» учитывает рекомендации регулятора. Активность компании внутри банка оценивается по пяти показателям: соответствию расчетов налоговому режиму, списанию на контрагентов, поступлениям от контрагентов, налоговой нагрузке, платежам на физических лиц. Каждый показатель помечается цветом: красный — «зона риска», желтый — «стоит обратить внимание», зеленый — «отличная работа компании».

В отдельный блок вынесен полный отчет о деловой репутации бизнеса на рынке. Он составляется на основании данных из официальных источников. В блоке анализируются данные из статистики налоговой службы, арбитражных судов, информация об исполнительных производствах, адресах массовых регистраций и из других источников. Предприниматель может пропустить или не получить уведомление о поданном иске или возбуждении исполнительного производства, и в этом случае сервис сигнализирует ему об этом.

Как отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина, основная ценность сервиса для предпринимателя — возможность контролировать прозрачность своих операций в режиме онлайн.