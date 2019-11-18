Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу бывшего президента Бинбанка и владельца Рост Банка Микаила Шишханова на постановление о незаконности сделки по внесению экс-руководством «Рост банка» 205 млрд рублей в уставный капитал дочерней компании, говорится в материалах суда.

Ранее банк «Траст» подал иски о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО «Рост инвестиции» за счет дополнительного взноса в размере 205 млрд рублей и ООО «Рост капитал» в размере 49,9 млрд рублей.

По мнению истца, эти сделки недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением и направлены на вывод активов Рост Банка на подконтрольные Шишханову компании.

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля отклонил заявления банка, но апелляционные суды 1 июля удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате Рост Банка своей доли в уставном капитале компаний. Также суд взыскал с ответчиков в пользу банка «Траст» 205 млрд рублей и 49,9 млрд рублей.

Эти судебные акты Шишканов обжаловал в кассационной инстанции.