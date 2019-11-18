Совет директоров «Яндекса» на внеочередном собрании принял решение изменить структуру управления компанией и переместить «золотую акцию» в Фонд общественных интересов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.



«В структуре корпоративного управления компании появится некоммерческий Фонд общественных. Он сможет выдвинуть двух из 12 директоров в Совет директоров Яндекса и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут. Фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности «Яндекса», — говорится в сообщении.

Изменения должны быть одобрены публичными акционерами на Внеочередном Собрании Акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года

Держателем «золотой акции» является Сбербанк . Напомним, что она может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. Когда «золотая акция» будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены (получается своеобразная «золотая акция 2.0»). Обновленная акция даст право выдвигать двух из 12 директоров в Совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и боле

Мы получили обращение Яндекса с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее обратно в Яндекс. Эта просьба будет рассмотрена Правлением Сбербанка завтра. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам Яндекса. экономического или голосующего интереса в одних руках.