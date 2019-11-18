Сбербанк запускает акцию, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы «Спасибо». Акция действует до 31 января 2020 года, уточняется в сообщении кредитной организации.

Клиенты смогут получать бонусы «Спасибо» при оплате товаров и услуг по специальным QR-кодам «Плати QR» , размещенным в торговых и сервисных предприятиях. Акция не распространяется на платежи за коммунальные и прочие услуги по платежным квитанциям с QR-кодом.

Для получения бонусов достаточно быть клиентом банка и участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Максимальный размер поощрения в рамках акции может достигать 5 тыс. бонусов «Спасибо».

«С каждой оплатой по QR-коду размер бонусов растет: первая покупка принесет 3%, вторая — 5%, дальше — больше. За десятую и последующие оплаты по QR будут начислены максимальные 15% «Спасибо». Максимальное количество бонусов, которое можно получить за одну оплату, — 500», — уточнили в Сбербанке.



Накопленные «Спасибо» можно обменивать на скидки в магазинах — партнерах Сбербанка. Один бонус «Спасибо» равен одному рублю скидки. В перечень партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включено более 70 тыс. торговых точек.