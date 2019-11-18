Суммарная задолженность по заработной плате в России (без учета субъектов малого предпринимательства) на 1 ноября 2019 года составила 2638,5 млн рублей, говорится в сообщении ведомства. По сравнению с 1 октября текущего года она увеличилась на 83,4 млн рублей (3,3%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1375,1 млн рублей (52,1%).

Задолженность по заработной плате на 1 ноября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 45% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства; 12% — добыча полезных ископаемых, 8% — сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — транспорт.