СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», размещена на сайте организации, сообщает «Коммерсант» .

В предлагаемых изменениях указывается, что нынешняя версия предоставляет преференции должникам. Так, НАПКА предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство. Должники будут обязаны использовать указанный им изначально адрес электронной почты для отправки взыскателю различных уведомлений. Возникшие из-за несоблюдения этих требований убытки взыскателей должникам придется компенсировать. Также предлагается разрешить кредитору заключать с должником соглашение об изменении частоты взаимодействия до возникновения просроченной задолженности.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, закон должен быть направлен на соблюдение баланса интересов сторон. Право на защиту должна иметь каждая сторона, решение о назначении штрафов в отношении любой из сторон будет принимать суд, а дело — возбуждаться лишь по инициативе потерпевшей стороны.

Кредиторы поддерживают подобные изменения.