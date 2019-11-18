Райффайзенбанк уменьшил ставки по ипотеке . Размер снижения составил до 0,5 процентного пункта.

Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья можно под 8,39% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,49—9,29% годовых в зависимости от суммы кредита в иных случаях. Займы на покупку готового жилья , под залог имеющегося жилья предоставляются под 8,49—9,29% годовых.

При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.

Рефинансирование ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, осуществляется под 8,39—9,29% годовых.

Денежные средства предоставляются в сумме до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — для зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Ставки действуют при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и один месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.



«На текущий момент предлагаемые банком ставки для недвижимости стоимостью от 3 миллионов рублей являются одними из самых привлекательных на рынке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.